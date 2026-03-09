Jak vyšetřovatelé dospěli k tomu, že za dronovým útokem v Lipsku stojí Rusko
Investigace týdeníku Die Zeit o nové eskalaci v Putinově válce proti Evropě a o signálech, které chce vyslat německá vláda
Úkryt se nachází pod mostem, hluboko v hustém křoví. Na místě, kde hnízdí čápi. Je klidné, odlehlé, bezpečné – a hraje důležitou roli v souvislosti s útokem, při kterém Německo jen těsně uniklo katastrofě.
Leží několik kilometrů od letiště Lipsko/Halle, v lužním lese za Merseburkem ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. Ve vlhké půdě, skrytá mezi kopřivami a šípky je zřejmě záměrně vykopaná díra: podzemní úkryt. Má se jednat o jednu ze skrýší pachatelů, kteří se večer 4. srpna pokusili spáchat na Německo útok, jaký Spolková republika dosud nezažila. Dron naložený výbušninami v ten den na letišti narazil do křídla zaparkovaného nákladního letadla.
Úkryt u mostu přes řeku Saale sloužil pachatelům pravděpodobně jako mezisklad pro výbušniny a součásti dronů – vyšetřovatelé se každopádně tímto podezřením zabývají. Když jej našli, tak byla díra zakrytá deskou, pod níž ležely zbytky kabelu.
Místo se nezdá být vybráno náhodně. Nachází se v blízkosti letiště a zároveň je těch pár procházejících se lidí, kteří sem zabloudí se svými psy, sotva objeví. Pečlivá příprava, možná i plánování založené na rozdělení práce mezi více lidí, dobrá znalost místa pro takový úkryt – to vše svědčí o nesmírně profesionálně naplánované operaci. Tak profesionální, že by za touto akcí mohla stát pouze tajná služba?
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