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Rozhovor2. 9. 202613 minut

Nepálci vědí, že s pohromou nic dělat nešlo. Ale chtějí mluvit o tom, proč změnu klimatu odnáší ze všech nejhůř

S reportérem Českého rozhlasu Davidem Jakšem o průběhu záchranných prací, síle komunity a o tom, co Nepál čeká v příštích měsících

Zuzana Machálková

Je tomu přesně týden, co vysokohorský masiv Himaláje zasáhla ničivá blesková povodeň, která se přehnala pohraniční oblastí mezi Nepálem a Tibetem. Během pouhých několika minut povodeň doslova smetla celé vesnice, silnice i klíčovou infrastrukturu. Vyžádalo si to více než tisíc obětí. Další tisíce jsou pohřešovány, mezi nimi zhruba pětistovka cizinců. Dopady této katastrofy v Nepálu sleduje i zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu v Asii David Jakš, který je momentálně v hlavním městě Káthmándú. 

Jak složité bylo se tam dostat? 

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Už před týdnem nám bylo jasné, že Káthmándú se člověk nevyhne. Pokud cestujete ze zahraničí, musí celý ten proces začít právě tady. Snažil jsem se ubytovat co možná nejvíc v centru. Mám zkušenost, že člověku při takových událostech a při tomto typu reportáží nakonec nejvíc pomůžou ti nejobyčejnější lidé. Řidič tuktuku, obchodník, prodavač, recepční hotelu. A to se i naplnilo. Tito lidé mě spojili s místními, kteří mě později doprovázeli nahoru, kdy jsem se z káthmándského údolí přesouval na sever do hor.

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