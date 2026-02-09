Nepálci vědí, že s pohromou nic dělat nešlo. Ale chtějí mluvit o tom, proč změnu klimatu odnáší ze všech nejhůř
S reportérem Českého rozhlasu Davidem Jakšem o průběhu záchranných prací, síle komunity a o tom, co Nepál čeká v příštích měsících
Je tomu přesně týden, co vysokohorský masiv Himaláje zasáhla ničivá blesková povodeň, která se přehnala pohraniční oblastí mezi Nepálem a Tibetem. Během pouhých několika minut povodeň doslova smetla celé vesnice, silnice i klíčovou infrastrukturu. Vyžádalo si to více než tisíc obětí. Další tisíce jsou pohřešovány, mezi nimi zhruba pětistovka cizinců. Dopady této katastrofy v Nepálu sleduje i zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu v Asii David Jakš, který je momentálně v hlavním městě Káthmándú.
Jak složité bylo se tam dostat?
Už před týdnem nám bylo jasné, že Káthmándú se člověk nevyhne. Pokud cestujete ze zahraničí, musí celý ten proces začít právě tady. Snažil jsem se ubytovat co možná nejvíc v centru. Mám zkušenost, že člověku při takových událostech a při tomto typu reportáží nakonec nejvíc pomůžou ti nejobyčejnější lidé. Řidič tuktuku, obchodník, prodavač, recepční hotelu. A to se i naplnilo. Tito lidé mě spojili s místními, kteří mě později doprovázeli nahoru, kdy jsem se z káthmándského údolí přesouval na sever do hor.
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