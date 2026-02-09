Svojsík byl influencer své doby: Zpíval pop, měl sociální kapitál a naučil české děti tábořit
Se skautským historikem Romanem Šantorou o zakladateli Junáka, od jehož narození 5. září uplyne 150 let
Zakladatel českého skautingu Antonín Benjamin Svojsík k nám přinesl spaní v lese, dobrodružství, romantiku. Na fotografiích je přitom zachycen jako poněkud přísný muž se zakrouceným knírem a moralista horující za výchovu. Jaký tedy byl?
Záleží v jaké době, v mládí byl jednoznačně velký dobrodruh. Já vždycky říkám, že byl skautem, ještě než skauting začal existovat. Od šestnácti začal chodit pěšky na dlouhé výpravy, nejdřív po Čechách, pak po Rakousku-Uhersku, nakonec došel až do Egypta. Každý rok strávil na cestách celé léto. Toulal se a přespával, jak se dalo, třeba i někde pod kupkou sena.
Dělali to běžně kluci v jeho věku?
Vůbec ne. Tohle bylo opravdu drsné. Bohužel z té doby máme jen málo fotek, ale na těch dochovaných vidíme opravdu divokého mladíka. Má hezký text z návštěvy San Francisca v roce 1906, kde popisuje, jak prochází čínské čtvrti, kde jsou opiová doupata a nedoporučuje se tam chodit. A je znát, jak si to dobrodružství užívá a je jím okouzlený. Pak se po třicítce usadil, stal se z něj středoškolský profesor, založil rodinu a skoro jako by na divoké mládí zapomněl. Ale pak prožil velké prozření, když se v Anglii setkal se skauty a tábořil s nimi. To byl návrat k tomu, jak žil předtím: k táboření, k chození pěšky, ke spaní venku.
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