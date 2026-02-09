Ján Markoš: Co by se změnilo, kdybychom se zbavili starých komunistických názvů ulic?
Jak by se nečekaná inspirace Donaldem Trumpem mohla projevit v našich podmínkách
Donald Trump přejmenoval Ontarijské jezero, ležící na hranicích mezi USA a Kanadou, na Americké jezero. Smály se tomu nejen ryby (ve zmíněném jezeře žijí lososy, pstruzi, okouni, candáti i jeseteři, dohromady přibližně sto dvacet druhů ryb), ale také značná část světa.
Narcistické rysy amerického prezidenta se mimo jiné projevují i jeho oblibou rozsévat své jméno po Spojených státech. V USA tak dnes mají Trumpovy účty (státem dotované spořicí účty pro děti), portál TrumpRx (slouží k poskytování slev na léky) či Letiště Donalda J. Trumpa v Palm Beach na Floridě.
Když se Trump někde ještě neodváží instalovat své vlastní příjmení, vzpomene si na zásadu francouzského panovníka Ludvíka XIV., který údajně prohlásil: „Stát jsem já.“ A přesadí do názvu jméno státu místo svého jména. V lednu 2025 přejmenoval Mexický záliv na Americký záliv. A nyní přišlo na řadu i Ontarijské jezero.
Samotné jezero se samozřejmě přejmenováním nijak nezměnilo. Stále má rozlohu přibližně 19 tisíc čtverečních kilometrů, což je jen o kousek méně než rozloha Banskobystrického, Žilinského a Bratislavského kraje dohromady. Stále v něm naleznete více než 1,6 tisíce kubických kilometrů vody. (Mimochodem, vědci vyzkoumali i to, že molekula vody se v jezeře průměrně zdrží asi šest let, než z něj odteče.) Proto se ryby mohly Trumpovi chechtat, až se jim ploutve třásly.
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