Válečný zločinec, nebo národní hrdina? Srbové řeší odkaz Ratka Mladiće
Proč část obyvatel stále uctívá muže odsouzeného za genocidu
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Dobrý den, dobro došli.
V Haagu minulý týden zemřel válečný zločinec Ratko Mladić, který si tam odpykával doživotní trest. Za války v Bosně a Hercegovině byl podle pravomocného rozsudku odsouzen mimo jiné za genocidu spáchanou ve Srebrenici, za zločiny proti lidskosti a válečné zločiny. Byl hlavním velitelem armády bosenských Srbů a spolu s Radovanem Karadžićem, který byl také odsouzen za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, byl tedy tím, kdo rozhodl o smrti tisíců lidí.
Oba přitom byli prodlouženou rukou tehdejšího prezidenta Srbska, Slobodana Miloševiće. Zůstaly po nich spálené země, které se z válek a utrpení dodnes vzpamatovávají. Na všech stranách konfliktů v bývalé Jugoslávii bojovali zločinci a násilníci, mnozí z nich nejsou dodnes potrestáni. A přestože k prokázání Mladićovy viny vedlo nespočet nezpochybnitelných důkazů, část společnosti v Srbsku a v Bosně a Hercegovině jej dodnes vnímá jako hrdinu, a ne jako masového vraha.
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