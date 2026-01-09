Tomáš Kopečný: Dlouho jsem si nepřipouštěl, že kvůli válce na Ukrajině potřebuji terapii
S bývalým vládním zmocněncem pro rekonstrukci Ukrajiny o tom, proč nechtěl dál pracovat pro stát, jakou pomoc potřebuje napadená země a jaké dobré věci radí dobrým lidem
V nejnovějším podcastu Tekutá společnost byl bývalý vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný. Pořad Barbory Kroužkové vychází každý čtvrtek v 16 hodin na webu, v aplikaci Respektu a také na podcastových platformách a YouTube. Zde je rozhovor, který vychází z podcastu.
Jak blízko k Ukrajině stále máte? Co děláte?
Pořád k ní mám velmi blízko, samozřejmě srdečně i prakticky, protože jedna část toho, co dělám, se věnuje primárně Ukrajině – rekonstrukčním projektům. Snažím se vlastně pomáhat, nebo – jak já říkám – radit dobrým lidem dobré věci i směrem na Ukrajinu, nyní také z titulu zmocněnce Hospodářské komory pro Ukrajinu. Tam se věnuji čistě civilním záležitostem. To znamená, že k Ukrajině mám blízko především v oblastech energetiky, dopravy, vodohospodářství a obecně infrastruktury. Také jsem etabloval svůj byznys.
Které z projektů, respektive jaké práce pokračují dál i za nové vlády?
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu