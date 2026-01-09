Tomáš Brolík: Premiér, místo aby dal na sítě Krtka, žaluje
Jak bojovat proti směšným dezinformacím
V posledních patnácti českých letech je jednou z určujících tváří české politiky Andrej Babiš a mezi jeho hlavní PR zbraně patří, že si bez ustání stěžuje. Třeba na to, že musí být politik, i když ve skutečnosti nemusí. Mohl by si klidně užívat hmotných plodů své činnosti v devadesátých a nultých letech, kdy, a to je jeho další stížnost, bohatli jen korupčníci.
Posledně si stěžoval, že mu tuzemské tajné služby neřekly, že v Polsku probíhá dezinformační kampaň, totiž že Češi začínají houfně nenávidět Poláky, kteří by proto měli pro jistotu zabrat Těšínsko.
To všechno se odehrávalo, s největší pravděpodobností v režii Rusů, na sociálních sítích, o kterých Babiš říká spoluobčanům, že jen tam se skrývají podstatné informace, přesněji na jeho kanále, a rozhodně ne v médiích. Babišova stížnost přesně zněla, že se o probíhající kampani dozvěděl až z médií.
Je to nepochopitelné z mnoha úhlů. Babiš nic neudělal, jen si zase stěžoval. Přitom co měl udělat: podobně jako jeho polský protějšek Donald Tusk měl dát na své vychvalované sociální sítě něco o polsko-českém přátelství, něco s Krtkem a Bolkem či Lolkem, to je jedno, a strategické komunikaci by bylo učiněno zadost.
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