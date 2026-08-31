Autům vjezd zakázán. Aspoň ke škole a na pár desítek minut denně
V Česku přibývá školních ulic, které zvyšují bezpečnost dětí
Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.
Vysočinský Žďár nad Sázavou je prvním českým městem, kde mohou všechny děti ráno dorazit do školy, aniž by se v její těsné blízkosti musely obávat aut. Město postupně před všemi základkami zřídilo takzvané školní ulice.
To znamená, že do ulice, kde škola sídlí, v ranní špičce, například na půlhodinu či hodinu, mají auta vjezd zakázán a pohybovat se tu mohou pouze chodci a cyklisti. Poslední žďárská škola se přidala krátce před začátkem prázdnin, v novém školním roce tak platí před všemi stejná pravidla. „Je to náš dlouhodobý systematický přístup, jak zvýšit bezpečnost dětí a zároveň podporovat to, aby děti do školy chodily pěšky nebo jezdily na kole,“ řekl tehdy starosta Martin Mrkos.
Školních ulic přibývá napříč celým Českem, teď jsou jich zhruba tři desítky. Ukazuje to mapa pravidelně aktualizovaná neziskovou organizací Pěšky městem, která samosprávám pomáhá tyto úpravy zavádět. Inspiruje se například v Británii, kde jsou školních ulic stovky.
Pěšky městem zdůrazňuje, že při zavádění školních ulic je potřeba podrobně zmapovat potřeby dětí, rodičů, učitelů i rezidentů, zapojit do procesu odborníky, samosprávu i policii. Razítko potřebné pro úpravu provozu pak vydává místně příslušný silniční správní úřad.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu