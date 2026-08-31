Tahle zima bude drsná, na Ameriku nemůžeme spoléhat. Vyvíjíme vlastní protibalistické střely
Se známým ukrajinským ekonomem a komentátorem Timofyjem Mylovanovem o otřesech v ukrajinské politice, proč si koupil daču za Kyjevem a co rozhodne válku
Prezident Zelenskyj nedávno jmenoval znovu vládu. Teď je kompletní i s ministrem obrany a zahraničí. Představuje pro Ukrajinu a její úspěch na bojišti lepší kabinet než ten předchozí?
Uvidíme. Nový ministr obrany Chmara a nový vrchní velitel Drapatyj jsou každopádně dobrá volba. Někteří lidé z armády, kterým důvěřuji, tvrdí, že můžou přinést novou energii. Nástupce odvolaného ministra obrany Fedorova je voják, nemusí se s funkcí tolik seznamovat. Fedorov se zapsal jako modernizátor, člověk, který bojuje proti korupci. Hodně napoví, jestli na ministerstvu obrany zůstane jeho tým a blízcí spolupracovníci. Jestli ano, bude to znamenat, že ministr Chmara pokračuje v jeho práci a otřesy ve vedení úřadu budou minimální. Pokud ne, bude to problém.
Jak se daří s korupcí na Ukrajině bojovat?
Máme tu dvě úrovně boje. Protikorupční agentury, a pak opatření na úrovni státních úřadů. Především protikorupční agentury odhalily temné sítě. Vidíme, že se různí lidé snaží využít vládu k praní špinavých peněz, aby zaplatili kauci za zkorumpované úředníky, kteří už byli zatčeni, nebo aby převzali nějakou společnost s cenným aktivem. Nejde o miliardy nebo stovky milionů, často o jednotky. Je to každodenní věc. Protikorupční agentury vysílají svojí prací signál všem, že se nemůžou cítit beztrestní. Mimochodem nejsem si jistý, jestli to všichni stále chápou. Někteří se dál chovají jako idioti, je to otřesné, jak jsou během války zkorumpovaní. Veřejnost toho má dost. Očekává od prezidenta, že to nebude pokračovat. Že to zkrátka přestane.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu