Klempířovu kulturní politiku vláda probírat nebude. Babiš nechal spornou koncepci stáhnout
Dokument byl připravovaný chaoticky a kritizovala jej kulturní obec. Zda jde o finální stažení, není jasné.
Vláda Andreje Babiše se v pondělí měla zabývat klíčovým dokumentem pro českou kulturu – státní kulturní politikou. Ta udává soubor priorit, které má stát podporovat. Minulý čtvrtek tento bod dodatkem ministerstvo kultury zařadilo na aktuální jednání vlády. Na něj se už ale nedostalo, podle informací Respektu si premiér jeho projednání nepřál a materiál byl stažen.
Proč, to ještě během jednání kabinetu nebylo jasné. Jednou z interpretací byla vlna kritiky, která předložení Klempířova dokumentu provázela. Šlo především o způsob, jakým ke zpracování ministr a jeho tým vedený šéfkou jeho kabinetu a mluvčí v jedné osobě Barborou Šťastnou přistoupil. Veřejně ministr mluvil o tom, že v běhu ponechá původní materiál připravený exministrem kultury Martinem Baxou (ODS) a schválený vládou Petra Fialy loni v říjnu. Bez oznámení a vysvětlení však došlo na ministerstvu k otočce a pod rouškou léta byl k připomínkám nahraný Klempířův dokument.
Proti postupu vznikla petice, již podepsali zástupci několika desítek kulturních institucí a později také jednotlivci z řad kultury. „Spousta věcí je v něm správně. Není to tak, že by se dalo kritizovat větu po větě. Jde mi opravdu hlavně o princip. Vadí mi, že současné vedení ministerstva není předvídatelné, přerušuje jakousi institucionální paměť státu, kterou tvoří právě strategické dokumenty nad rámec jednoho volebního období. Vadí mi, že neznáme důvody, proč se najednou místo zavádění do praxe ruší dokument, do něhož se už vložila spousta energie, času a peněz,“ řekla Respektu jedna ze signatářek, ředitelka organizace Nová síť Adriana Světlíková, v polovině srpna.
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