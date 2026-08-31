Ján Markoš: Volný čas nekazí charakter lidí. Naopak jim dává svobodu
Toužíme po svobodě, autonomii a vládě nad svým životem. Když se nám toho nepodaří dosáhnout, cítíme lítost.
Čeho před smrtí nejvíce litujeme? Tuto otázku si ve stejnojmenné knize položila australská pracovnice paliativní péče Bronnie Ware. Rozhovory s umírajícími ji přivedly k pěti odpovědím.
Kéž bych si dovolil být šťastnější. Kéž bych se více setkával s přáteli. Kéž bych více vyjadřoval své pocity. Kéž bych žil svůj život podle sebe, ne podle očekávání jiných.
A poslední lítost, pro tento text nejpodstatnější: Kéž bych tolik nepracoval.
Kritici knihy Bronnie Ware upozorňují, že její dílo není vědeckou studií, spíše subjektivním a anekdotickým pozorováním. Máme však k dispozici i podstatně vědečtěji laděné práce, například knihu amerického sociologa a gerontologa Karla Pillemera s názvem 30 Lessons for Living. Tried and True Advice from the Wisest Americans (30 lekcí pro život. Vyzkoušené a pravdivé rady od nejmoudřejších Američanů), která shrnuje jeho výzkum sestávající z rozhovorů s více než tisícovkou amerických seniorů.
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