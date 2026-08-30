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Respekt • Despekt30. 8. 2026

Respekt/Despekt

Respekt
Astronaut

respekt

Všichni jsou důležití

V Ratibořských Horách hořel dům, jeho obyvatelé ho ještě před příjezdem hasičů stačili opustit. V hořícím bytě pak proběhla záchrana dvou psů, které následně zdravotníci resuscitovali. Podle záchranářů jejich práce není jen o lidech, ale o pomoci všem, kdo pomoc potřebují.   

despekt

Odstřel půlročního medvíděte

Medvědi mohou být nebezpeční a respekt k nim je zcela namístě. Proč ale zásahový tým Národního parku Nízké Tatry odstřelil půlroční, pět a půl kilogramu vážící bezbranné medvídě a jaké nebezpečí představovalo pro veřejnost, není jasné – ze strany národního parku otázka zůstává bez odpovědi.
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