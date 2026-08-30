Pět českých zpráv

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Sněmovní výbor zamítl místopředsedkyni žádost o schválení cesty na Ukrajinu
Organizační výbor dolní komory hlasy vládní většiny zamítl žádost místopředsedkyně sněmovny Barbory Urbanové (STAN) o schválení cesty na Ukrajinu. Podle Urbanové koaliční poslanci rozhodnutí odůvodnili tím, že zahraniční politiku a vztahy s Ukrajinou tvoří pouze vláda, a odvolávali se na její rozdílný postoj k připojení Ukrajiny do EU. Předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD) politický motiv odmítl. Urbanové žádost spadá podle něj do kategorie individuálních cest, které se zamítají běžně. Postup vládní většiny pokládá Urbanová za nepřijatelný, rozhodnutí výboru ale respektuje. Do Kyjeva na základě oficiálního pozvání ukrajinské strany v září odcestuje na své náklady. Není to první cesta, kterou organizační výbor zamítl. Pozornost vzbudil případ opozičních poslankyň Adriany Chochelové (STAN) a Ireny Ferčíkové Konečné (Piráti/Zelení), jimž výbor loni v listopadu neschválil cestu na jednání v Evropském parlamentu. Poslankyně se obrátily na Ústavní soud, který v červenci jejich stížnost odmítl s odůvodněním, že nešlo o protiústavní zásah do jejich základních práv.
Sněmovna přehlasovala veto
Poslanecká sněmovna minulý týden přehlasovala prezidentovo veto novely rozpočtového zákona. Ve svém jádru umožní vládě vyšší deficity veřejných financí. Opozice již v minulém týdnu avizovala, že novelu dá k Ústavnímu soudu. Koalice si při schvalování, které provázely obstrukce opozice, opět pomohla stanovením pevného času hlasování.
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