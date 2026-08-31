The Atlantic: Jsou noví a nadějní američtí demokraté také antisemité?
Krize kolem Abdula El-Sayeda staví skutečné liberály před krutou volbu
Hasan Piker, streamer a tvrdý krajní levičák, minulý týden varoval americké Židy, že pokud se budou přespříliš ztotožňovat s Izraelem, dočkají se antisemitských útoků. „Pokud budou Židé v Americe i nadále šířit myšlenku, že stojí výlučně za Izraelem, nakonec se najde někdo, kdo něco podnikne – ne proti státu Izrael, to si uvědomte, ale proti americkým Židům,“ řekl.
Pikerův tón byl plný starostlivého znepokojení, velmi podobný tomu, jaký volili různí antisemité v průběhu dějin. „Žádný člověk s citem pro lidskou důstojnost nemůže schvalovat pronásledování židovské rasy v Německu. Ale žádný čestný a prozíravý člověk nemůže dnes sledovat jejich proválečnou politiku, aniž by viděl nebezpečí, které taková politika představuje jak pro nás, tak pro ně,“ prohlásil v roce 1941 americký nacistický sympatizant Charles Lindbergh.
Několik předních demokratů, včetně michiganské senátorky Elissy Slotkin a Hakeema Jeffriese, šéfa demokratické menšiny ve Sněmovně reprezentantů, vydalo prohlášení, v nichž Pikerovo ohavné varování adresované Židům odsoudili jako špatně zastřenou antisemitskou hrozbu. Abdul El-Sayed, demokrat ucházející se o druhé senátorské křeslo za stát Michigan, našlapoval opatrněji.
Vydal prohlášení „v reakci na komentáře Hasana Pikera“, v němž potvrdil, že „všichni Američané si zaslouží právo hájit to, čemu věří, bez strachu z násilí“, a odsoudil antisemitismus. Z jeho prohlášení ale neplyne, jestli za antisemitismus považuje i Pikerův komentář. El-Sayed místo toho Pikerovu výzvu označil za pokus odvést pozornost od podstatných věcí. Na nedávném mítinku prohlásil: „Snaha udělat z této volební kampaně záležitost týkající se nějakého streamera v Los Angeles je vlastně dost směšná.“
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