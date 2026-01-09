Martin M. Šimečka: Zákeřný čtenář Robert Fico
Citoval z mého románu, ale vydával to za politický názor opozice
Fašisti i komunisti rádi citovali z děl spisovatelů, aby na těch citátech ukázali, jací jsou to „nepřátelé lidu“. Od nich se Robert Fico naučil, jak zneužívat literaturu ke svým politickým cílům, a přestože vím, že je marné mu cokoli odkazovat, je mou povinností spisovatele – jakkoli únavnou – se ozvat.
V projevu k výročí Slovenského národního povstání hovořil o opozici jako o politické alternativě, která pohrdá Slovenskem a naší historií, a jako důkaz uvedl toto:
„Tato politická alternativa něco říká a není to popíráno, není to odmítáno. Slyšeli jste někdy, že by někdo popřel výrok, že slovenský jazyk je fialový, dřevěný a oteklý jako jazyk oběšence? Toto je rétorika například současné slovenské alternativy, která se pokouší získat moc.“
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