0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Respekt na cestě s lídry Alternativy pro Německo
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
1. 9. 20265 minut

Martin M. Šimečka: Zákeřný čtenář Robert Fico

Citoval z mého románu, ale vydával to za politický názor opozice

Martin M. Šimečka
,
Denník N

Fašisti i komunisti rádi citovali z děl spisovatelů, aby na těch citátech ukázali, jací jsou to „nepřátelé lidu“. Od nich se Robert Fico naučil, jak zneužívat literaturu ke svým politickým cílům, a přestože vím, že je marné mu cokoli odkazovat, je mou povinností spisovatele – jakkoli únavnou – se ozvat.

V projevu k výročí Slovenského národního povstání hovořil o opozici jako o politické alternativě, která pohrdá Slovenskem a naší historií, a jako důkaz uvedl toto:

„Tato politická alternativa něco říká a není to popíráno, není to odmítáno. Slyšeli jste někdy, že by někdo popřel výrok, že slovenský jazyk je fialový, dřevěný a oteklý jako jazyk oběšence? Toto je rétorika například současné slovenské alternativy, která se pokouší získat moc.“

↓ INZERCE

Lež na lež

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články