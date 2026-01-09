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Zahraničí1. 9. 202612 minut

Všichni jsme vlastně byli malí nacisté

Rozhovor s Bertholdem Schenkem von Stauffenbergem, jehož otec se pokusil zabít Hitlera

Jana Gioia Baurmann
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Die Zeit

Berthold Schenk, hrabě von Stauffenberg, přijímá návštěvy ve svém obývacím pokoji, prostorné místnosti s několika místy k sezení. Žádá reportérku, aby se zapsala do tlusté knihy návštěv, která se tu vede od roku 1959. Opíraje se o vycházkovou hůl kráčí hrabě opatrně vpřed a usedá do růžového křesla. V poslední době mu nesloužilo zdraví, byl v nemocnici. Přímo naproti němu stojí busta jeho otce, Clause Schenka von Stauffenberga. Tu mu odkázala po své smrti v roce 2006 jeho matka. V místnosti tedy na sebe hledí otec a syn.

Jak si svého otce pamatujete?

Měli jsme ho moc rádi. Pro mě a mé sourozence byl ideálním otcem. Byl pro nás autoritou. Ale když jsem byl malý, většinu času byl někde pryč. V té době s námi dál žil prostřednictvím svých citátů – jeho autorita přetrvávala, i když nebyl přítomný.

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Proč byl ideálním otcem?

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