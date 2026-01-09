Teď je nejhorší doba na zadlužování. Když byly úroky nízké, vytvářel naopak Babiš přebytky
S ekonomem Tomášem Dvořákem z organizace Oxford Economics o chystaném státním rozpočtu, možnostech konsolidace i o růstu české ekonomiky
Alena Schillerová opakovaně mluvila o tom, že chce mít schodek rozpočtu pod třemi procenty vůči HDP. Byl to jasně daný cíl. Proč se to nepovedlo?
Jednoduše řečeno proto, že vládě nic nebrání tu hranici přesáhnout. Jediné, co ji omezuje po rozvolnění národních rozpočtových pravidel, jsou omezení na unijní úrovni v podobě právě schodku tří procent vůči HDP, pro která ale platí výjimka pro výdaje na obranu – a tu vláda využívá. Z technického pohledu vlastně vše splňují. Ale z pohledu toho, kolik si budeme muset půjčit, kolik dluhopisů budeme muset vydat na finanční trhy, se cíl tříprocentní hranice nepovedlo dodržet.
A udržet tuto hranice se nepovedlo z důvodu, že vláda tím v podstatě říká, že všechno je priorita, na všechno je potřeba přidat – a zároveň nemá žádnou vůli to dělat udržitelným způsobem. Položky, u kterých se přidávají peníze, jsou položky, do kterých je třeba přidávat finance každý rok – tedy například investice do obrany.
Jsou vidět nějaké plány vlády, které by šlo označit za konsolidaci? Tedy snaha snížit schodek rozpočtu, ať už zvýšením příjmů státu, nebo snížením výdajů?
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