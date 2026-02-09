Dostali jsme „Marshallův“ plán pro přírodu. Na ten vládní se zatím čeká
Skupina ekologických organizací předhonila Macinku a ukázala, jak připravit přírodu na změnu klimatu
Vládě Andreje Babiš se zatím nepovedlo dokončit jeden z klíčových dokumentů ochrany přírody jejího funkčního období. Do začátku září měl být totiž hotový Národní plán na obnovu přírody, jehož sepsání členským zemím uložila Evropská komise.
Zájemci, kteří uprostřed vrcholícího sucha napjatě čekají, co Motoristy sobě vedené ministerstvo životního prostředí vymyslí, si mezitím mohou přečíst „stínovou“ zprávu. Tu sepsal Zelený kruh, jedna z nejstarších nevládních organizací v Česku (vznikla už v listopadu 1989), která zastřešuje ekologické spolky a akademické experty z celé republiky.
Ti poskládali celkem 40 doporučení, která by měla zásadně pomoci české přírodě zlepšit odolnost země proti změnám klimatu i v boji proti suchu. Cenu jednoho z největších porevolučních projektů odhaduje Zelený kruh na 35 miliard do roku 2030 a 75 miliard do roku 2050. Navíc celá akce by svým velkorysým pojetím a dlouhodobým trváním vytvořila mnoho pracovních míst a zásadně by povzbudila expertní prostředí i přírodovědné obory v zemi.
Četba jednotlivých bodů dává navíc velmi dobrý obrázek, kudy by se měla v příštích desetiletích ochrana středoevropské přírody ubírat. Co tedy experti a expertky Zeleného kruhu navrhují?
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