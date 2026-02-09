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2. 9. 20264 minuty

Macinka a Okamura se vymezují proti rozpočtu. Konec idylky v koalici?

Kdyby měli odvahu a nápady jak snižovat schodek, už dávno by něco takového navrhli

Filip Zelenka

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Zřejmě málokdy byla debata o rozpočtu tak jednoduchá jako tentokrát, když ministryně financí Alena Schillerová předložila návrh se schodkem 389 miliard. Kromě zástupců vlády nikdo z odborné veřejnosti nepovažuje sumu, kdy výdaje o tolik převažují nad příjmy státu, za dobrou variantu. Nominálně druhý největší schodek v historii Česka je debakl kabinetu.

Dokonce i menší koaliční partneři se den po zveřejnění návrhu „zákona roku“ ozvali s výhradami k výši schodku – jejich prohlášení jsou silná, možná dokonce i zčásti autentická, jak ale naznačují úvodní měsíce nové vlády, recept na ozdravení veřejných financí žádná z vládních stran nepředstavila a nemá. 

Tomio Okamura a Petr Macinka uvedli, že o navrženém schodku chtějí ještě jednat s premiérem Andrejem Babišem. Meziroční navýšení rozdílu mezi výdaji a příjmy o 79 miliard se jim zdá nepřijatelné – Macinka ho popisuje jako „velmi vysoké“ a avizuje, že by mělo být nižší, Okamura mluví o tom, že s předloženým finančním plánem „absolutně nemůže být spokojený“. 

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Jde o silné výroky, které v soužití Babišovy koalice nejsou příliš časté. Nedá se ale čekat, že by se rozpočet ještě výrazně měnil. I kdyby se úpravy ještě odehrály, určitě nepůjde o výrazné změny v celkové sumě 79 miliard korun, což je rozdíl mezi letošním rozpočtem a aktuálním návrhem na příští rok. Ministryně Schillerová už avizovala, že si umí představit škrty o jednotky miliard korun, a zároveň Macinka ani Okamura nemají v rukávu žádné trumfy ani fígle, jak dosáhnout dramaticky nižšího schodku: kdyby tomu tak bylo, určitě by se o ně podělili už při vyjednávání o rozpočtu. Nehledě na jejich skutečnou politickou sílu, která se neměří slovy na veřejnosti. 

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