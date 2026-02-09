Macinka pokračuje v boji proti neziskovkám. Motoristé dál čistí Černín od podpory hodnot
Ministerstvo zahraničí snížilo objem peněz a sází na malé projekty, změna bude mít mnohem širší důsledky
Že to Motoristé sobě myslí vážně s ohlášeným ideologickým „bojem proti neziskovému sektoru“, bylo zřejmé hned začátkem roku. Ministr zahraničí Petr Macinka na konci ledna v pořadu XTV oznámil, že chce radikálně seškrtat finance na Program transformační spolupráce. Následně sliby proměnil ve skutečnost. V rozpočtu vyčlenil pro transformační spolupráci 30 milionů korun, zatímco loni za jeho předchůdce Jana Lipavského šlo na program 132 milionů. A ani u této mnohem nižší částky přitom pořád není jasné, na co půjde, jak nejnověji potvrdilo středeční zasedání sněmovního podvýboru pro rozvojovou spolupráci a lidská práva v zahraničí.
Doposud v prvních měsících roku organizace napojené na Program transformační spolupráce alespoň věděly, jaké projekty a ve kterých zemích budou moci podpořit, letos nevěděly, zda vůbec nějaké dostanou. Ve druhé polovině jara přišlo zamítavé rozhodnutí ministerstva zahraničí. A to i v případech, kdy se hlásily se stejnými nebo podobnými projekty, s nimiž v minulosti uspěly.
Řadě z nich navíc rezort zastavil financování již schválených víceletých programů. Organizace tak přišly o peníze, se kterými už počítaly a podle nichž měly nastavenou spolupráci s místními partnery v zahraničí. Rezort změnu postoje odůvodnil nedostatkem prostředků ve státním rozpočtu. Macinka, který se mimo jiné v živém vysílání pohoršoval nad tím, že se na Ukrajině řeší psychosociální podpora dětí, ještě na jaře Respektu tvrdil, že vypíše nové výběrové řízení, ale to se doposud nestalo. Už v dubnu vzkazoval, že v otázce neziskových organizací by jako nejpřiléhavější příměr v následujících letech viděl ve slově „zero waste, nebo možná spíš jen zero“.
Ani pro příští rok se podle prvního návrhu státního rozpočtu nepočítá s návratem k původnímu financování. Do humanitární pomoci má jít o zhruba 30 milionů více než letos, ale na Program transformační spolupráce má znovu připadnout pouze 30 milionů korun. A z informací Respektu ohledně aktuálního jednání parlamentu navíc vyplývá, že ani tuto nižší sumu si nerozdělí neziskovky, které si pracně budovaly spolupráci a kontakty, ale půjde spíš o přímé dary.
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