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30. 8. 20263 minuty

Když není šance utéct

Co nám připomíná nedávné neštěstí v Nepálu a Tibetu

Martin Uhlíř

Obrovská masa vody se přelévá přes několikapatrový dům a pohlcuje vše, co jí stojí v cestě. Prchající nemají šanci, vodní stěna je dostihne za pár okamžiků. Je to ta nejděsivější noční můra vygenerovaná umělou inteligencí, říká si divák šokujících záběrů. Nic, co by se mohlo odehrát v reálném světě.

Jenže minulou středu ráno se to v Himálaji opravdu stalo – obrazy zkázy z hraničního přechodu Kjirong mezi Tibetem a Nepálem i dalších míst podél nepálských řek Bhótekosí a Trišuli, oblíbených mezi raftaři i turisty, jsou reálné. Neštěstí zavinil sesuv skalnatého podloží krytého ledovcem na nepálské straně hranice. Uvolněná skála se i s obrovskou, téměř 700 metrů širokou částí ledovce zřítila do údolí. Utržené masy překonaly 1200 metrů výškového rozdílu a získaly obrovskou energii měnící led v kaši a vodu. Záplava se pak řítila údolím na pomezí Nepálu a Tibetu a dále Nepálem podél zmíněné řeky Bhótekosí.

Všechny souvislosti tragédie, při níž zahynuly nejméně stovky lidí (pohřešuje se víc než 1300 místních obyvatel a turistů), nebudou známy, dokud na místo nedorazí geologové. Není jasné, jestli záplavy způsobila jen voda z ledovce, nebo kamení a bahno vytvořily po sesuvu na řece hráz, která se následně protrhla.

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Podstatné ale je, že ačkoli přiřadit konkrétní událost měnícímu se podnebí je obtížné, obecně bývá hlubší příčinou podobných katastrof právě změna klimatu. V teplejším podnebí taje horský permafrost, věčně zmrzlá půda, a stabilita svahů klesá. Tající ledovce zároveň obsahují více vody, která jednak proniká do podloží a rozvolňuje skalní masivy, jednak zvyšuje riziko záplav v případě, že se ledovec zhroutí.

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