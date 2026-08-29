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Psychologická poradna29. 8. 20264 minuty

Už nechci doma všechno plánovat a rozdávat úkoly

Jak vysvětlit manželovi, že i organizovat rodinu je zátěž?

Beáta Obradovičová
,
Denník N

Je mi 39 let, jsem vdaná a s manželem vychováváme dvě děti ve věku osm a jedenáct let. Oba pracujeme na plný úvazek, domů se vracíme přibližně ve stejnou dobu a na první pohled by se mohlo zdát, že je přirozené, abychom se v péči o domácnost dělili rovným dílem. Já mám ale stále silnější pocit, že tomu tak není, ačkoli manžel tvrdí přesný opak.

Když mu řeknu, že jsem unavená a potřebovala bych více pomoct, upřímně nechápe, co tím myslím. Obvykle reaguje: „Vždyť vynáším smetí, sekám trávu, přezouvám auto, opravuji, co je třeba.“ Když to takto vyjmenuje, sama začnu pochybovat, jestli od něj nechci příliš.

Jenže můj dojem je úplně jiný – na mně zůstává všechno, na co se nedá ukázat prstem.

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Musím dávat pozor na to, co je třeba dokoupit, vím, když je třeba dceři objednat nové tenisky, synovi zaplatit školní výlet, objednat u zubaře, koupit dárek na narozeniny spolužáka, naplánovat nákupy a myslet na to, že dochází prací prášek… Když něco neudělám já, „samo“ se to neudělá.

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