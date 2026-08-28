Když turecký sultán překročil řeku. Bitva u Moháče je pro Maďary do dneška národním traumatem
Před 500 lety utrpěla křesťanská vojska historickou porážku, po níž na 150 let ovládli velkou část Uher Osmané. A důsledky pořád přetrvávají v historické paměti
„Dnes přijde do nebe dvacet tisíc nových uherských mučedníků,“ prohlásil osudového rána 29. srpna 1526 biskup František Perényi, člen starobylého rodu, když se uherští velitelé hotovili k rozhodujícímu střetu s postupujícími Turky. Nemýlil se. Bitva u Moháče, města na dnešní jižní hranici Maďarska, skončila zdrcující porážkou křesťanských vojsk a smrtí krále Ludvíka II.
Katastrofu zavinila nejednotnost Evropy, podcenění nepřítele a přílišné sebevědomí uherské šlechty. Tento milník předznamenal půldruhého století osmanské nadvlády nad rozsáhlými oblastmi Uher. Obyvatelstvu přinesla nezměrné utrpení, kupodivu však neznamenala stoprocentní islamizaci. Tehdejší traumata přesto přetrvala dodnes a stále rezonují v politických postojích.
Ustoupit? Nikdy!
Když osmanská vojska na jaře 1526 vytáhla z Istanbulu, střední Evropa nebyla v nejlepší kondici. Dvacetiletý král uherský a český Ludvík II. Jagellonský zdědil prázdnou pokladnu, rozhádané stavy a hroutící se obranu. Na trůn usedl již v deseti letech a dobové prameny u něj vyzdvihovaly jeho „laskavost a dobrotivost“. Od vládnutí jej však, snad i vzhledem k jeho mládí, odváděla „touha po kratochvílích, hry, honby, kolby (rytířský turnaj) a tanec“. Jak připomíná historik Josef Macek, králi nechybělo hrdinství, „hýřil odvahou a vírou ve svaté ideály boje proti pohanům“, avšak neměl dost trpělivosti a energie, aby zorganizoval svou armádu a připravil ji k boji.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu