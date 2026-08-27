Turkův plán na nesmrtelnost, kolik máme zahraničních politik a na koho zapomněla Schillerová

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Turek chce na Rady EU, i kdyby nebyl zmocněncem. Filip Turek nechce opustit evropskou klimatickou agendu ani v případě, že přijde o funkci vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a green deal kvůli dopravní nehodě. V takovém případě by hledal jinou pozici, která by mu dala mandát vlády a ministerstva zastupovat Česko na Radě EU pro životní prostředí (ENVI). „Nemyslím si, že bych odešel úplně z té politiky green dealu, i kdybych se musel vzdát pozice vládního zmocněnce,“ říká Respektu.
Konkrétní podobu možné nové funkce však zatím neuvádí, ani to, zda už o podobné pozici jedná. Na dotaz Respektu neodpověděl ani premiér Andrej Babiš. Definitivní odchod z funkce zmocněnce Turek stále podmiňuje výsledkem vyšetřování. „Pokud by ta nehoda byla stoprocentně moje vina, tak bych se vzdal funkce vládního zmocněnce. To jsem řekl a to platí,“ uvedl. Pokud by vina byla na obou stranách, důvod pro konec ve funkci nevidí.
Turek už 14. července oznámil, že do vyjasnění nehody nebude funkci vykonávat. Ve středu se však objevil po boku ministra životního prostředí Igora Červeného na tiskové konferenci. Vysvětloval to tím, že právě on zahájil prověřování možného porušení zákona o veřejných zakázkách ve Výzkumném ústavu pro krajinu.
O tom, že se agendě dál věnuje, už informoval Deník N. Na rezort má stále přístup, má k dispozici svou kancelář. Turek tvrdí, že coby vládní zmocněnec nechodí na oficiální schůzky vedení ministerstva, na porady vedení ani na vládu. Sám ale přiznává, že rezort nadále navštěvuje. Podle svých slov má řadu dalších aktivit, které s životním prostředím a green dealem přímo souvisejí. Je místopředsedou Státního fondu životního prostředí a předsedou vládní rady pro výnos emisních povolenek.
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