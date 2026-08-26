Co dělal šéf CIA v Moskvě? Varoval Putina před dalším útokem na Evropu? Nebo chtěl pomoci s Íránem?
Hlava rozvědky John Ratcliffe byl v Rusku na nečekané návštěvě. Naposledy se něco takového odehrálo na konci roku 2021
Když byl naposledy šéf americké tajné služby CIA v Moskvě, bylo to na konci roku 2021 a varoval ruského prezidenta Vladimira Putina, aby opustil svůj plán napadnout Ukrajinu, o kterém měli západní zpravodajci dost informací. Tehdejší hlava CIA Bill Burns zprávu předala a Putin o tři měsíce později, v únoru 2022, Ukrajinu napadl i tak.
Nečekaná úterní návštěva současného šéfa americké rozvědky Johna Ratcliffa tak vzbudila ohromnou zvědavost a obavy. Jaká zpráva nebo jaké varování je smyslem vzácné cesty teď, o pět let později? Ani Ukrajinci (alespoň oficiálně) nevěděli, kdo přesně to Moskvy poletí, Američané jim jen oznámili, že to bude vysoce postavená návštěva, a proto ať do té doby, než odletí z Ruska, přeruší své bombardování ruského vnitrozemí.
Spekulací o smyslu cesty je několik.
Nejčastější zní, že Ratcliffe se opět snažil ruského prezidenta odradit od agrese západním směrem. Už roky mluví evropské služby o tom, že Rusové napadnou, hybridně a na zkoušku, ať vidí, jak NATO a Trump zareaguje, některou z evropských zemí. Pobaltí, Finsko či Polsko. Bylo by to pokračování jejich války proti Evropě na evropském území, jehož poslední pravděpodobnou součástí byl pokus o útok na dopravní letadlo v Lipsku.
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