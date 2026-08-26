Bude z oblíbených Kasáren Karlín další naleštěná nuda?
Proč z metropolí mizí místa, kde sedí u jednoho stolu kotelník s advokátem
Ve všední den kolem poledne je na nádvoří Kasáren Karlín ještě poměrně pusto. Nejživěji je na dětském hřišti. Několik dětí předškolního věku tu tráví poslední srpnové dny na prolézačkách nebo jen pobíhá po nádvoří zarostlém stromy a keři pod dozorem dvou mladých žen. Parta starších dětí hraje stolní fotbal, občas si přijde někdo sednout na kávu nebo limonádu. Na první pohled tu všechno vypadá jako dřív. Při bližším pohledu je ale patrné, že kulturní centrum Kasárna Karlín funguje stále v provizorním režimu: jsou tady mobilní toalety, bary jen ve venkovních stanech a sauna, která kdysi stála poblíž volejbalového hřiště, je nadobro pryč.
V červnu 2024 se aktivistovi Miloši Závorovi a spolku Česko bez hluku populární místo podařilo „zavřít“, když zjistil, že je stále zkolaudováno jako vojenský objekt. Rok pak bylo centrum mimo provoz. Loni v červnu se na nádvoří život i díky změně územního plánu vrátil, ale provozovatelé stále nemají možnost využívat vnitřní prostory. V nové smlouvě s městem mají také velmi striktní podmínky týkající se hluku: letní kino je jenom do sluchátek a hudba tu nezní vůbec.
Manželé Velkovi, kteří centrum provozují, se teď soustředí hlavně na sportovní a komunitní akce, jako jsou lekce jógy, swapy nebo třeba burza pokémonů pro děti. Oproti dřívějšku je každopádně program spíše chudší a jednotvárnější: po většinu dní se koná právě tiché letní kino. Hlediště ale bývá plné tak z poloviny, zatímco dřív bývalo vyprodáno. A hlavně se v bývalých kasárenských garážích konaly koncerty, stejně jako debaty a konference.
Provozovatelé se podle svých slov snaží o obnovení programu ve vnitřních prostorách. Ale kromě dodržení přísných podmínek se tu rýsuje ještě větší možný problém. Budova v majetku města má projít velkou rekonstrukcí a spolu s ní vyvstává otázka, zda si nádvoří může přes ujišťování magistrátu udržet charakter relativně nízkoprahového místa, kde se setkávají různé skupiny obyvatel, nebo se stane součástí postupující karlínské gentrifikace.
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