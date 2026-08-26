Kurt Vile: Všechny mé sny se splnily díky tomu, že jsem zůstal doma
Filadelfský písničkář složil poctu svému rodnému městu a naživo ji představí 2. září v Praze
Kurt Vile má rád Filadelfii a Filadelfie má na oplátku ráda Kurta Vilea. Těsný vztah k rodnému městu se prolíná takřka celým dílem výrazného charismatického písničkáře a na novinkovém albu Philadelphia’s Been Good to Me dosáhl vrcholu. Autem tu brázdí okrajová předměstí, opěvuje řeku Schuylkill, zmiňuje, kde bydlí jeho příbuzní, ale také si utahuje z Bruce Springsteena a Neila Younga: oba o jeho metropoli napsali píseň, ale nikdy tu doopravdy nežili, tak co můžou vědět?
Na jednu stranu je to vyznání městu, které svému rodákovi už v roce 2013 věnovalo oficiální den a má tu i velký murál, na stranu druhou nejde pouze o Filadelfii. Kurt Vile zpívá o tom, co je mu tak blízké, že už ani bližší být nemůže: o ulicích v sousedství, o rodině, a především o tom, jaké to je držet v ruce kytaru a pokoušet se něco vyjádřit. Ten nejúžasnější pocit jako by byl odevzdat se okamžiku a chtít něco zachytit.
„Kouř mi stoupá od rtů, napsal jsem song. Někteří lidé říkají, že to dělám špatně, ale mrkni na moje ruce a na to, jak zní akordy na mojí Gold Tone mandolíně. Svět se hroutí, ale moje malé holky mě drží v euforii, ne, ne, žádné tripy, žádné LSD. Pravá láska je pro mě jediná čistá droga,“ zpívá v úvodní skladbě Zoom 97 a shrnuje tím svůj celý vesmír a vše, co je pro něj důležité.
„Nikdy pořádně nevíte, kdy za vámi písně přijdou nebo kdy se dostaví inspirace,“ říká Kurt Vile během videohovoru krátce před vystoupením v norském Trondheimu. Vlasy má zamotané pod čepicí s výrazným nápisem „Blow Up Your TV“ a přiznává, že psaní písniček je pro něj magie i práce. „Ale ať už beru do ruky kytaru, protože chci, nebo proto, že vím, že už něco vyprodukovat musím, je to pořád náhoda, jestli z toho něco vzejde.“
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