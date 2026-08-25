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Kdo porazí Babiše
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25. 8. 202619 minut

Babiš i Macinka lobbují za země západního Balkánu v EU. Mohlo by jí to pomoct, nebo naopak ochromit?

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Magdalénou Fajtovou

Zuzana Machálková

Výtah Respektu: Česko usiluje o rychlé rozšíření Evropské unie o země západního Balkánu. Zkraje týdne to řekl premiér Andrej Babiš, který se vyslovil i pro začlenění zemí z tohoto regionu do schengenského prostoru bez vnitřních hranic, a to bez ohledu na to, jestli tyto státy budou nebo nebudou členy EU. Podobně nedávno mluvil i ministr zahraničí Petr Macinka. Je to tak až se současnou vládou, nebo se za země západního Balkánu Česko zasazovalo i v minulosti? Jaké zájmy na tom mají země i přímo politici? Usilují o to i jiné státy? Jak výrokům tuzemských politiků rozumět vysvětluje v úterní epizodě Magdaléna Fajtová.

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