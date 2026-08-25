Giorgia Meloni ukazuje evropské krajní pravici, jak se dostat k moci
Chce změnit Itálii, změnit kontinent a moc u toho nemyslet na dějiny. Je blízko úspěchu
Giorgia Meloni, kterou zrodila krajní pravice, ráda překonává rekordy. Zatímco se usazuje do křesla, přemýšlí nad tajemstvím svých politických úspěchů. Díky nim se z ní brzy stane nejdéle v jednom kuse sloužící předsedkyně vlády v historii Italské republiky.
„Jsem člověk, který si stanovuje svá vlastní pravidla,“ říká nám v rozhovoru, kterých dává jen málo. „První pravidlo zní, že nikdy neříkám nic, co si nemyslím. Není možné mě přimět, abych řekla něco, čemu nevěřím. Můj mozek by zkratoval.“
Usmála se, jako by chtěla říct, že právě takhle jednoduché to je. Ale samozřejmě není. Vždycky byla tak trochu záhada, pečlivě se kontrolující záhada, zatímco vyrostla z postfašistických kořenů až na vrchol evropské politiky, kterou za pochodu mění.
Meloni si jako místo setkání vybrala salonek sousedící s její římskou kanceláří. Je až přehnaně zdvořilá. V takových chvílích je těžké si vybavit, jak dokáže obrátit oči v sloup a vrhat vražedné pohledy, když se rozzlobí, v poslední době třeba na prezidenta Donalda Trumpa, jejího ideologického spojence, nebo na Pedra Sáncheze, levicového španělského premiéra a jejího ideologického nepřítele.
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