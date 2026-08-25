0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Kdo porazí Babiše
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
25. 8. 20263 minuty

Ivan Pilip: Go, Kanada, go!

Jako Evropa musíme doufat, že Kanada bude ve svém protiamerickém odporu úspěšná

Ivan Pilip

V období studené války i po ní bylo běžné, že hlavní střety na zahraničněpolitické scéně probíhaly mezi Spojenými státy a jejich spojenci na straně jedné a autoritářskými nebo diktátorskými režimy, jako je Rusko (dříve ve formě SSSR), Čína, Kuba a další, na straně druhé. Dnes je situace jiná – autoritářské režimy jsou pro USA partnery, spojenci jsou předmětem kritiky a největší obchodní válka byla zahájena… s Kanadou.

Události posledního týdne potvrdily, že tato tendence zahraniční politiky USA není náhodným výkyvem, ale dlouhodobou tendencí. Po opakování agresivních výpadů vůči Grónsku, včetně hrozby o zahájení nelegální těžby na tamním území, byl zpochybněn jeden z pilířů stability v jihovýchodní Asii – závazek obrany Jižní Koreje vůči genocidnímu režimu Kim Čong-una. Trump nařídil omezit společné cvičení amerických vojsk s jihokorejskými s odůvodněním, že Kim Čong-un se chová uctivě a společná cvičení prý vůči KLDR vysílají nevhodný a nepřátelský signál. Dlouhodobá stabilita regionu stavěná na bezpečnostních garancích USA vůči Jižní Koreji, Tchaj-wanu a Japonsku tak dále slábne a všichni tito spojenci USA budou nuceni hledat nový způsob obrany proti rozpínavosti Číny a výhrůžkám jejího severokorejského spojence. Vše je o to absurdnější, že Trumpův výrok přišel v době, kdy se objevily zprávy o plánech na vyslání dalších desítek tisíc vojáků KLDR na pomoc Rusku v agresi proti Ukrajině.

Jihokorejská vláda na tento vývoj reagovala opatrně, a navázala tak na taktiku většiny spojenců USA, kteří vůči nepřátelským krokům prezidenta USA a jeho administrativy vesměs volí smířlivou, až podbízivou taktiku. Změna v této strategii přišla až tento týden ze strany Kanady. Tamní premiér Carney odmítl další celní vydírání ze strany Trumpa a jeho administrativy, doplněné navíc o zcela nehorázné tlaky týkající se například používání francouzštiny jako oficiálního jazyka. Carney oznámil zavedení odvetných opatření vůči USA, jeho krok ve vzácné shodě podpořili guvernéři jednotlivých provincií a řada podniků i úřadů vyzvala k bojkotu amerického zboží. 

↓ INZERCE

Jasný postoj Kanady je nutné ocenit a další státy by ji měly v obdobných situacích následovat. Ústupky šikanózní Trumpově politice možná zabránily nejhoršímu, jako je vystoupení USA z NATO, ale ve svém důsledku tuto politiku posilují. Kromě získání času přitom EU a další, kteří jsou terčem této politiky, nic nezískávají. Pokud listopadové volby v USA skončí vítězstvím demokratů, bude tato politika přinejmenším výrazně omezena Kongresem a Senátem. Pokud se naopak MAGA podaří udržet moc, bude nepochybně dále eskalovat a dnešní spojenci USA stejně nebudou mít jinou možnost než se vzepřít zasahování do svých záležitostí a nepřátelským krokům. Proto politika appeasementu přestává dávat smysl a je čas na jiné strategie vůči trumpismu. Odpor Kanady bude důležitou zkouškou a je v zájmu Evropy a dalších, aby byl úspěšný. 

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články