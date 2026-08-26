0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Kdo porazí Babiše
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Politika26. 8. 20266 minut

Napětí mezi Hradem a ministrem zahraničí má další oběť

Macinka na poslední chvíli zarazil zaměstnankyni Hradu přesun do Tchaj-peje, kde měla vést ekonomickou a kulturní kancelář

Kristýna Jelínková
,
Ondřej Kundra

Spor mezi ministrem zahraničí Petrem Macinkou a prezidentem republiky Petrem Pavlem, který začal nejmenováním Filipa Turka ministrem a vyvrcholil bojem o složení delegace na summit NATO v Turecku, už dopadá nejen na hlavu státu. „Naschvály“ šéfa diplomacie zatím mířily především na prezidenta – ať šlo o neposílání zápisů z jednání na Hrad, neochotu s prezidentem sdílet zahraniční politiku nebo neúčast na setkání hlavy státu s velvyslanci. Teď Macinka rozšiřuje pole i na „jeho lidi“.

V září měla nahradit současného vedoucího České ekonomické a kulturní kanceláře v Tchaj-peji Davida Steinkeho ředitelka a vedoucí oddělení bilaterálních vztahů z Kanceláře prezidenta republiky Lucie Nebesářová. Už měla téměř zabalené kufry, ale ministr Macinka zakročil a rozhodl, že na Tchaj-wan nepoletí.

Proces výběru ředitelů kanceláří stejně jako generálních konzulů se liší od volby velvyslanců. Jde o interní řízení, které vypíše rezort zahraničí a po jeho ukončení stačí ministrův podpis. Přesně do takového procesu se přihlásila ještě na konci volebního období kabinetu Petra Fialy diplomatka Nebesářová, která pracuje v Kanceláři prezidenta republiky. Vyhrála a na pozici ředitelky ekonomické a kulturní kanceláře v Tchaj-peji měla nahradit zmíněného Davida Steinkeho, kterému končí mandát.

↓ INZERCE

Když Fialův kabinet vystřídala Babišova vláda, většina diplomatů, kteří měli být vysláni na post vedoucího zastupitelského úřadu či kanceláře, s napětím čekala, zda Macinka společně s premiérem bude chtít některá jména vyměnit. V kuloárech totiž někteří noví ministři zmiňovali, že budou chtít logicky na významné posty dosadit své lidi.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články