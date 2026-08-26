Napětí mezi Hradem a ministrem zahraničí má další oběť
Macinka na poslední chvíli zarazil zaměstnankyni Hradu přesun do Tchaj-peje, kde měla vést ekonomickou a kulturní kancelář
Spor mezi ministrem zahraničí Petrem Macinkou a prezidentem republiky Petrem Pavlem, který začal nejmenováním Filipa Turka ministrem a vyvrcholil bojem o složení delegace na summit NATO v Turecku, už dopadá nejen na hlavu státu. „Naschvály“ šéfa diplomacie zatím mířily především na prezidenta – ať šlo o neposílání zápisů z jednání na Hrad, neochotu s prezidentem sdílet zahraniční politiku nebo neúčast na setkání hlavy státu s velvyslanci. Teď Macinka rozšiřuje pole i na „jeho lidi“.
V září měla nahradit současného vedoucího České ekonomické a kulturní kanceláře v Tchaj-peji Davida Steinkeho ředitelka a vedoucí oddělení bilaterálních vztahů z Kanceláře prezidenta republiky Lucie Nebesářová. Už měla téměř zabalené kufry, ale ministr Macinka zakročil a rozhodl, že na Tchaj-wan nepoletí.
Proces výběru ředitelů kanceláří stejně jako generálních konzulů se liší od volby velvyslanců. Jde o interní řízení, které vypíše rezort zahraničí a po jeho ukončení stačí ministrův podpis. Přesně do takového procesu se přihlásila ještě na konci volebního období kabinetu Petra Fialy diplomatka Nebesářová, která pracuje v Kanceláři prezidenta republiky. Vyhrála a na pozici ředitelky ekonomické a kulturní kanceláře v Tchaj-peji měla nahradit zmíněného Davida Steinkeho, kterému končí mandát.
Když Fialův kabinet vystřídala Babišova vláda, většina diplomatů, kteří měli být vysláni na post vedoucího zastupitelského úřadu či kanceláře, s napětím čekala, zda Macinka společně s premiérem bude chtít některá jména vyměnit. V kuloárech totiž někteří noví ministři zmiňovali, že budou chtít logicky na významné posty dosadit své lidi.
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