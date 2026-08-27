Loučení agenta Koudelky. Bude příští hlava BIS stejně otevřená a pevná?
Kontrarozvědka vydala svou výroční zprávu, poslední pod vedením Michala Koudelky
Výroční zprávu BIS za rok 2025 lze číst jako přehledný sumář rizik, která nás obklopují. Kontrarozvědka především znovu varuje před aktivitami ruských a čínských tajných služeb – a není to plácání prázdné slámy. Upozorňuje na ruské sabotážní útoky, jejichž cílem je šíření paniky a vyvolání pocitu, že Evropa je doslova „v plamenech“.
„Co se týče koordinace těchto útoků, dominantním aktérem zůstává ruská vojenská rozvědka GRU. Angažmá ruských zpravodajských služeb bylo potvrzeno mimo jiné i v případě bombového útoku na polskou železnici v listopadu 2025,“ uvádí BIS.
Kromě toho mluví o nezákonných aktivitách příslušníků ruských tajných služeb působících tu pod diplomatickým krytím a o důležitosti společných evropských sankčních balíčků, kdy ten v pořadí devatenáctý „omezil volný pohyb ruského diplomatického a administrativně-technického personálu v schengenském prostoru“. Jistou novinkou je pak rozkrytí aktivit takzvané ruské stínové flotily na českém území, kdy byl na vnitrostátní sankční seznam zařazen Konstantin Rogač – muž, jenž umožňoval její provoz, tedy legalizaci vývozů ropy z Ruské federace, jež jdou na financování války na Ukrajině.
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