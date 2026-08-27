Bát se Motoristů sobě, nebo předložit manželství pro všechny?
Liberální zákonodárci řeší staronové dilema a otázku, zda naopak hrozí zhoršení současné situace
Poslanec Karel Dvořák nechce čekat. Věděl to už v momentě, kdy ještě jako náměstek ministra spravedlnosti sledoval hádky ve sněmovně, zda zrovnoprávnit manželství pro stejnopohlavní páry. Zákonodárci nakonec v minulém volebním období narovnali většinu práv pro páry stejného pohlaví, ale do manželství tu stále vstupovat nemohou.
Zpět k nedočkavosti. Na začátku srpna nyní Dvořák na debatě pořádané festivalem Prague Pride prohlásil: „Já se kdysi rozhodl, že nepožádám svého životního partnera o ruku, dokud to nebude manželství. Což je, přiznám se, komplikace a velký závazek. A mně se na to nechce čekat.“ Proto měl už z doby své práce na ministerstvu spravedlnosti připravený návrh zákona, pro který se vžil název Manželství pro všechny. Otázka není jestli, ale kdy ho nyní coby poslanec STAN předloží.
Ve sněmovně už vznikla poslanecká pracovní skupina, která komunikuje na whatsappové aplikaci nazvané nepřekvapivě „Manželství pro všechny“ a hledá termín pro první větší schůzku. Vznik skupiny iniciovali Piráti a zapojili se do ní zástupci všech sněmovních stran kromě SPD a Motoristů sobě.
Právě dvě menší vládní strany přitom mohou způsobit při projednání největší problémy. Předkladatelé odhadují, že pro zavedení manželství pro všechny bude jistě hlasovat něco mezi 60 až 75 poslanců a poslankyň. Část svůj názor zatím nesdělila, takže nelze říct, že 120 zákonodárců změny nepodporuje, ale jasná většina na protlačení změn chybí. A právě Motoristé sobě i okamurovci slibují, že pokud se otázka práv stejnopohlavních párů otevře, budou chtít jít naopak cestou jejich většího osekání.
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