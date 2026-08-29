Máme problém, nevíme, co si myslí premiér
Řeč Andreje Babiše před velvyslanci zvýšila podezření, že žije mimo realitu
Pověstná neochota českého premiéra podstupovat kritické rozhovory s novináři a raději se v kontaktu s veřejností spoléhat na vlastní facebookové proslovy, které si sám s propagačními poradci připraví a nic, žádné otázky ho u nich neruší, se začíná neblaze projevovat v praxi. Česká veřejnost prakticky neví, co si Babiš myslí o těch nejzákladnějších věcech, jako je třeba povaha našeho státu. K důkazu tohoto tvrzení stačí sledovat jeho výstupy.
Zatímco na Facebooku před svým publikem ještě před týdnem prohlašoval, že žijeme ve státě, kde tradiční zkorumpované strany zničily, co mohly, v čele s průmyslem, o čtyřiadvacet hodin později v projevu k českým velvyslankyním a velvyslancům popsal Česko jako „vyspělou bezpečnou prosperující zemi“. Přitom ve státě, kde – jak sám Babiš říká – „všechno trvá dlouho“, tedy logicky i eventuální přeměna rozvrácené republiky ve vyspělou a prosperující, nemohou obě tvrzení platit současně. Takže které z nich je podle premiéra to správné? Kdy máme brát jeho slova vážně a kdy plácá nesmysly?
Nové slovo – solidární
Promluvy k voličům mají jistě – i více než tři roky před volbami – svoji váhu. Nicméně vzhledem k tomu, že jde o politika řídícího administrativu, tak logicky by mělo mít váhu ještě větší to, co se řekne před velvyslanci. Ti se sjíždějí každé léto do Prahy, aby si osobně ujasnili nejnovější vládní pozice v zahraniční politice, na jejichž naplňování se pak na svých misích podílejí. S nimi by tedy měl premiér jednat v rámci možností zpříma a srozumitelně, nota- bene v době, kdy se podle všeho hroutí dosavadní světový řád a vytváří se jiný, což pro menší státy jako Česko není nikdy snové období.
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