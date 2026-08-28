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Česko28. 8. 202614 minut

Nový šéf armády: Krize by nás semkla. Většina občanů této země by se zvedla a šla ji bránit

S nastupujícím náčelníkem Generálního štábu Miroslavem Hlaváčem o tom, proč jsou dvě procenta na obranu málo, co mu prozradil slavný válečný výsadkář a proč chce jet na Ukrajinu

Ondřej Kundra

Před dvěma měsíci jste se stal náčelníkem generálního štábu. Jakou nejobtížnější věc jste musel od té doby řešit?

Že bych musel udělat vyloženě obtížné rozhodnutí, to za tu dobu zatím nenastalo. Ve velení armády jsem osm let, byl jsem prvním zástupcem předchozího náčelníka generálního štábu, to je pozice, kde se podílíte na řešení důležitých věcí každý den. Doteď jsem byl přece jen trochu schovaný za náčelníkem. Teď jsem v nové roli a uvědomuji si mnohem větší osobní odpovědnost. Vím, že vítr fouká. A teď bude foukat přímo na mě.

Jak byste v této souvislosti hodnotil časy, které prožíváme? Často se o nich říká, že je to velmi nebezpečná, riziková doba. Souhlasil byste s tím, nebo to vidíte jinak?

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Chtěl bych říct, že se začátkem ruské agrese proti Ukrajině v roce 2022 došlo k zásadní bezpečnostní změně. Totálně se změnilo bezpečnostní prostředí, konflikt je blízko nás. Do toho vidíme další rizikové regiony ve světě, které dokážou ovlivňovat bezpečnost v Evropě, tedy i naši. Ať už jde o Afriku nebo Blízký východ. Sledujeme i to, co se děje v Indo-Pacifiku.

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