2. 9. 202642 minut
Musíme si položit otázku, co se děje v naší společnosti, když se i úplně mladí lidé uchylují k brutálnímu násilí. Ruku na srdce, dospělí by měli jít do sebereflexe
S ředitelem Národní centrály proti organizovaném zločinu Břetislavem Brejchou nejen o tom, proč v Česku roste agrese a násilí mezi nezletilými
Národní centrála proti organizovaném zločinu řeší nejsledovanější kauzy v zemi. Jak jeho lidé dopadli čínského špiona, jak se vyvíjí vyšetřování zapálení zbrojního skladu v Pardubicích a proč Brejchu nepřekvapuje, že Německo teď oznámilo, že za útokem na letiště v Lipsku stálo Rusko. Hrozí něco podobného v dalších týdnech i v Česku a jak se lze přibývajícímu počtu ruských sabotáží bránit?
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Podcast je součástí série
(Ne)bezpečí Ondřeje Kundry
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