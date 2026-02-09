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Respekt na cestě s lídry Alternativy pro Německo
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2. 9. 202642 minut

Musíme si položit otázku, co se děje v naší společnosti, když se i úplně mladí lidé uchylují k brutálnímu násilí. Ruku na srdce, dospělí by měli jít do sebereflexe

S ředitelem Národní centrály proti organizovaném zločinu Břetislavem Brejchou nejen o tom, proč v Česku roste agrese a násilí mezi nezletilými

Ondřej Kundra

Národní centrála proti organizovaném zločinu řeší nejsledovanější kauzy v zemi. Jak jeho lidé dopadli čínského špiona, jak se vyvíjí vyšetřování zapálení zbrojního skladu v Pardubicích a proč Brejchu nepřekvapuje, že Německo teď oznámilo, že za útokem na letiště v Lipsku stálo Rusko. Hrozí něco podobného v dalších týdnech i v Česku a jak se lze přibývajícímu počtu ruských sabotáží bránit?

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Podcast je součástí série

(Ne)bezpečí Ondřeje Kundry

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