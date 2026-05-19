Organizátor Globsecu: Světový řád se mění, Evropa se nesmí stát hřištěm, nebo nedej bože válčištěm
(Ne)bezpečí Ondřeje Kundry s ředitelem komunikace Globsecu Filipem Neradem o třetím ročníku prestižní bezpečnostní konference
(Ne)bezpečí Ondřeje Kundry #18: V Praze se tento týden uskuteční třetí ročník prestižní bezpečnostní konference Globsec. Ředitel komunikace Filip Nerad popisuje, že se ho letos zúčastní dva tisíce hostů z osmdesáti zemí, včetně prezidentů, ministrů a známých expertů. Jejich setkání dříve hostila Bratislava, a to z kapacitních důvodů, a také kvůli politickému přituhování na Slovensku. Nyní Globsec našel útočiště v Česku. Nerad v rozhovoru mluví také o tom, proč je problém, že v tuzemsku zahraniční politiku, jež je stále více spojená s domácí, popisují mnohdy lidé, kteří se tématu nemají dostal času věnovat a jaká témata nám unikají.
