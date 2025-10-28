0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Odklání se Trump od Putina?
28. 10. 202544 minut

Kopečný: Američané navádějí ukrajinské drony, ruské rafinerie hoří víc než kdy jindy. Trump hýbe kartami

(Ne)bezpečí #57: S vládním zmocněncem pro rekonstrukci Ukrajiny Tomášem Kopečným

Ondřej Kundra

O zrušení muniční iniciativy mluvili představitelé ANO ještě předtím, než hnutí Andreje Babiše zvítězilo ve sněmovních volbách. Nejistota ohledně další podpory válkou zasažené země však pokračuje i poté, ačkoliv po telefonátu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským Babiš zjemnil rétoriku. Ukrajinská hlava státu má za to, že o další spolupráci bude se šéfem ANO, který by se mohl stát příštím českým premiérem, mluvit osobně. V další epizodě podcastu (Ne)bezpečí proto Ondřej Kundra probírá s vládním zmocněncem pro rekonstrukci Ukrajiny Tomášem Kopečným nejen to, zda se pomoc Ruskem napadené zemi zastaví, ale také o jeho konci ve funkci.

