Nevěřím tomu, že tady někdo chce žít v područí. Určitě takoví lidé jsou, ale rozhodně ne většina

Kondice je a bude vždycky důležitá. Třeba z toho důvodu, že když se máte dostat někam na linii, potřebujete s sebou nést vybavení; máte balistickou ochranu, granáty, vysílačku, plus minus dvacet kilo. Někde musíte rychle přebíhat do krytu, být v zákopech… Cokoli takového je vždycky fyzicky náročné. To vše je zároveň spojené se stresem, s nebezpečím ztráty života..