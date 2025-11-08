0:00
0:00
11. 8. 20251 hodina 4 minuty

Jindřiška Bláhová: V české kinematografii je hodně talentovaných lidí

Do další epizody podcastu Redakční kuchyňka si šéfredaktor Erik Tabery pozval Jindřišku Bláhovou

Erik Tabery

V podcastu Redakční kuchyňka tentokrát vystupuje filmová kritička Jindřiška Bláhová. S šéfredaktorem Erikem Taberym si povídá mimo jiné o kouzlu Arnolda Schwarzeneggera, objevování nových talentů či potřebné aroganci mladí.

