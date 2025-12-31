Bulharsko vstupuje do eurozóny. Kvůli politické krizi ale zemi čeká neveselý vstup do nového roku
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Magdalénou Fajtovou
Už od 1. ledna se Bulharsko stane 21. členem eurozóny, která se rozšíří po dvou letech. Naposled do ní vstoupilo Chorvatsko. Počet Evropanů a Evropanek, kteří používají euro, se tak zvýší na více než 350 milionů. Bulharsko však tento historický moment zažívá v době politické krize. V polovině prosince podala vláda premiéra Rosena Željazkova demisi, a to po sérii masových protestů proti navrhovanému rozpočtu a korupci v zemi. Šlo přitom o devátou bulharskou vládu za posledních pět let. Co Bulharsko čeká dál? Jak ho ovlivní přijetí eura? A jak se k tomu staví tamní obyvatelé? Nejen o tom mluví v poslední letošní epizodě Výtahu Respektu Magdaléna Fajtová.
Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].
Podcast je součástí série