Jak zachránit děti před TikTokem
Svět začíná zakazovat sociální sítě mladým lidem. Je to rozumné?
Jak jedno hlasování proměnilo český příběh
Marek Švehla
Na summitu EU se zhroutila legenda o Andreji Babišovi jako neideologickém racionálním manažerovi
Změkčení zákazu spalovacích motorů se může změnit v symbol neschopnosti
Martin Uhlíř
Evropská komise: Automobilky budou po roce 2035 moct nabízet na trhu část aut na benzin či naftu. Co to znamená pro klima?
Vánoční boxerská pohádka
Silvie Lauder
Německo kýchá – jak to, že Česko nemá chřipku?
Filip Zelenka
Česká ekonomika roste i v době, kdy náš soused stagnuje.
V čem je nebezpečné Trumpovo nostalgické snění o stažení se ze světa
Fareed Zakaria, The Washington Post
Před sto lety USA odmítly vést mezinárodní řád. Skončilo to druhou světovou válkou
Jak mocný úředník Mlsna zakleknul na Seznam
Filip Zelenka
Krajský soud v Brně označil postup Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za absurdní
Druhý život Jeronýma Tejce. Na spravedlnost se vrací premiérova „houba“
Ondřej Kundra, Kristýna Jelínková
Proč dal Andrej Babiš na klíčovém rezortu přednost muži, jehož éru spojuje s „polistopadovým kartelem“ ČSSD, před prověřenými spolustraníky
Jindřich Rajchl je připraven převzít obranu. Prezident k tomu nevidí důvod
Kristýna Jelínková, Ondřej Kundra
Vláda stará pár dní řeší svou první krizi. Někteří politici SPD chtějí kapitulaci Ukrajiny, a tudíž konec české pomoci
Čínský trh s elektromobily se hroutí
Michael Schuman, The Atlantic
Ale pro Peking to není problém. Udržuje při životě krachující firmy, aby zničil automobilky v Evropě a v USA
Jak se hvězda manosféry obviněná ze znásilnění a obchodu s lidmi dostala na svobodu
Megan Twohey, Isabella Kwai, The New York Times
A jak bratrům Tateovým pomohli z rumunského vězení Trumpovi lidé
Evropští lídři se postupně odvažují přiznat sobě i občanům novou realitu: v rozbouřeném světě jsme sami
Tomáš Lindner, Dominika Perlínová, Tomáš Brolík
Nestaneme se hračkou velmocí, slibuje německý kancléř Merz. Úplně jisté to však není
Radosław Sikorski pro Respekt: Nevěřím, že se Spojené státy z Evropy stáhnou
Ondřej Kundra, Tomáš Brolík
S polským ministrem zahraničí a vicepremiérem o tom, proč Poláci zbrojí více než kdy dříve, co vyhrává válku a o jedné velké osobní misi