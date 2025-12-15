0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Obálka vydání 1/2026
1/2026 • 29. 12. 2025 – 4. 1. 2026

Jak zachránit děti před TikTokem

Svět začíná zakazovat sociální sítě mladým lidem. Je to rozumné?

Obálka vydání 51/2025
Kdo je ten instalatér?
15.–28. 12. 2025
Obálka vydání 2/2026
Ruští špioni ovládli Vídeň
5.–11. 1. 2026
Dětství bez mobilu Autor: Milan Jaroš
Jak zachránit děti před TikTokem
Radosław Sikorski pro Respekt: Nevěřím, že se Spojené státy z Evropy stáhnou
Jak mocný úředník Mlsna zakleknul na Seznam
Editorial

Do nového roku – hlavně představivost! 

Tomáš Brolík

Ke zradě Ukrajiny a Evropy může dojít navzdory ujišťování jeho spolustraníků i doufání části jeho odpůrců, že Babiš nic hrozného nedopustí

Anketa

Skončí v roce 2026 válka na Ukrajině?

Respekt

Respekt • Despekt

Respekt/Despekt

Respekt

Komentář

Jak jedno hlasování proměnilo český příběh

Marek Švehla

Na summitu EU se zhroutila legenda o Andreji Babišovi jako neideologickém racionálním manažerovi

Změkčení zákazu spalovacích motorů se může změnit v symbol neschopnosti

Martin Uhlíř

Evropská komise: Automobilky budou po roce 2035 moct nabízet na trhu část aut na benzin či naftu. Co to znamená pro klima?

Vánoční boxerská pohádka

Silvie Lauder

Německo kýchá – jak to, že Česko nemá chřipku?

Filip Zelenka

Česká ekonomika roste i v době, kdy náš soused stagnuje.

V čem je nebezpečné Trumpovo nostalgické snění o stažení se ze světa

Fareed Zakaria, The Washington Post

Před sto lety USA odmítly vést mezinárodní řád. Skončilo to druhou světovou válkou

Téma

Jak zachránit děti před TikTokem

Markéta Plíhalová, Tomáš Brolík

Svět začíná zakazovat sociální sítě mladým lidem. Je to rozumné?

Agenda

Pět českých zpráv

Respekt

Pět světových zpráv

Respekt

Česko

Jak mocný úředník Mlsna zakleknul na Seznam

Filip Zelenka

Krajský soud v Brně označil postup Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za absurdní

Druhý život Jeronýma Tejce. Na spravedlnost se vrací premiérova „houba“ 

Ondřej Kundra, Kristýna Jelínková

Proč dal Andrej Babiš na klíčovém rezortu přednost muži, jehož éru spojuje s „polistopadovým kartelem“ ČSSD, před prověřenými spolustraníky

Jindřich Rajchl je připraven převzít obranu. Prezident k tomu nevidí důvod

Kristýna Jelínková, Ondřej Kundra

Vláda stará pár dní řeší svou první krizi. Někteří politici SPD chtějí kapitulaci Ukrajiny, a tudíž konec české pomoci

Zahraničí

Čínský trh s elektromobily se hroutí

Michael Schuman, The Atlantic

Ale pro Peking to není problém. Udržuje při životě krachující firmy, aby zničil automobilky v Evropě a v USA

Jak se hvězda manosféry obviněná ze znásilnění a obchodu s lidmi dostala na svobodu

Megan Twohey, Isabella Kwai, The New York Times

A jak bratrům Tateovým pomohli z rumunského vězení Trumpovi lidé

Evropští lídři se postupně odvažují přiznat sobě i občanům novou realitu: v rozbouřeném světě jsme sami

Tomáš Lindner, Dominika Perlínová, Tomáš Brolík

Nestaneme se hračkou velmocí, slibuje německý kancléř Merz. Úplně jisté to však není

Radosław Sikorski pro Respekt: Nevěřím, že se Spojené státy z Evropy stáhnou

Ondřej Kundra, Tomáš Brolík

S polským ministrem zahraničí a vicepremiérem o tom, proč Poláci zbrojí více než kdy dříve, co vyhrává válku a o jedné velké osobní misi

Rakovina pro začátečníky

Rakovina pro začátečníky – zápisky z léčby. Díl první: Já na žádnou rakovinu nemám čas

Anka Rothová

Přece ještě musím dokončit článek do práce, všechno zařídit a taky uklidit, než mi konečně budou operovat to koleno

Technologie

Chatbot jako politická zbraň. Zdvořilá AI umí přemlouvat voliče

Martin Uhlíř

Přesvědčivě argumentující umělá inteligence, která ví, co na oponenta platí, se brzy může stát dalším velkým ohrožením demokracie

Kultura

Bilance roku 2025: Jaké fenomény letos nejvíc zaujaly kulturní redakci?

Jindřiška Bláhová, Pavel Turek, Jan H. Vitvar

Co nás čeká v roce 2026

Respekt

Deska týdne: Radio Punctum slaví desáté narozeniny kompilací skladeb, které už nepůsobí menšinově

Pavel Turek

Audio týdne: Po osmdesáti letech je deník Anne Frank v Bambuškově interpretaci až překvapivě aktuální

Jan H. Vitvar

Film týdne: Bůh je v detailu. Nová detektivka ze série Na nože je zábavná i politická

Jindřiška Bláhová

Výstava týdne: V sochách Sabiny Knetlové se dávný starověk prolíná s naší přítomností 

Jan H. Vitvar

Literatura

Kniha otevřená jako hrob

Jan H. Vitvar

Jiná už nebude

Josef Chuchma

Vytlouct pravdu

Boris Hokr

Jeden den v životě

Tři snídaně, tři svačiny

Eva Kašparová

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová, Martin Mach Ondřej

Minulý týden

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper