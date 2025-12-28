0:00
28. 12. 20253 minuty

Do nového roku – hlavně představivost! 

Ke zradě Ukrajiny a Evropy může dojít navzdory ujišťování jeho spolustraníků i doufání části jeho odpůrců, že Babiš nic hrozného nedopustí

Tomáš Brolík

Čeká nás rok, ve kterém bude právě představivost užitečná komodita. Andreji Babišovi se splnilo přání a stihl se zúčastnit předvánočního summitu Evropské unie – chtěl tam jet, aby ostatním lídrům oznámil, že Česko se nepřipojí k ostatním zemím Unie a finančně nijak nepomůže Ukrajině, která unijní peníze potřebuje ke svému přežití.

Tímto činem, pro naše unijní sousedy nepochopitelným, Babiš zařadil Českou republiku ke Slovensku a Maďarsku a zahodil velký díl pracně vydobyté české reputace v Evropě. Obsáhlejší komentář Marka Švehly najdete pod názvem Jak jedno hlasování proměnilo český příběhJak jedno hlasování proměnilo český příběh5 minJak jedno hlasování proměnilo český příběh. Zbytek možná nový premiér zahodí hned v lednu, až spolu s Tomiem Okamurou zruší naši vojenskou pomoc napadené zemi, takzvanou muniční iniciativu. O tom si přečtete v textu Kristýny Jelínkové a Ondřeje Kundry Jindřich Rajchl je připraven převzít obranu. Prezident k tomu nevidí důvod.

Pokud k tomu dojde, promění Andrej Babiš tuto zemi ve stát, který pomáhá Rusku porazit Ukrajinu. Spolu se Slováky a Maďary – tedy lidmi, o kterých si Rusové (stejně jako o Češích) myslí, že nad nimi mají právo vládnout a rozhodovat o jejich životech. A zabíjet je, pokud by třeba náhodou nechtěli s ruským ovládnutím souhlasit. Nedává vám tahle ficovsko-orbánovsko-babišovská politika smysl? Pak nejste sami – polský šéfdiplomat Radosław Sikorski tomu také nerozumí, jak říká v rozhovoru.

Ke zradě Ukrajiny a Evropy může dojít navzdory ujišťování jeho spolustraníků i doufání části jeho odpůrců, že Andrej Babiš nic hrozného nedopustí, protože „chce, aby ho v Evropě brali“ nebo „má na Západě přece byznys“. Pokud tedy někoho Babišova politika k Ukrajině a k evropským spojencům překvapuje a ještě překvapí, měl by to přičíst na vrub svému nedostatku představivosti.

