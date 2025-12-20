0:00
0:00
Zahraničí20. 12. 202512 minut

Radosław Sikorski pro Respekt: Nevěřím, že se Spojené státy z Evropy stáhnou

S polským ministrem zahraničí a vicepremiérem o tom, proč Poláci zbrojí více než kdy dříve, co vyhrává válku a o jedné velké osobní misi

Ondřej Kundra
,
Tomáš Brolík

Pane vicepremiére, co dobrého se v tomto roce stalo? 

Pro Polsko spousta věcí. Stala se z nás dvacátá největší ekonomika světa. Máme jednu z nejnižších inflací v Evropě a jeden z nejvyšších ekonomických růstů. Ve vesmíru byl náš astronaut a taky jsme na oběžnou dráhu vyslali náš první satelit dvojího užití. Na složité časy to není špatné. 

Složité časy to skutečně jsou, a to nejen kvůli ruské válce na Ukrajině a pokračujícím ruským sabotážím vůči Evropě. Spojené státy teď zveřejnily svou novou bezpečnostní strategii, kterou mnozí analytici čtou jako otevřeně nepřátelskou k Evropské unii počítající s jejím možným rozbitím, otáčející se zády k Ukrajině a sbližující Ameriku s Ruskem. Je to strategie Donalda Trumpa a jeho lidí, nebo vystihuje obecný, hlubší americký pohled na Evropu?

Chtěl bych říct, že v tom dokumentu je řada věcí, se kterými souhlasím. S těmi, které se týkají geografie, surovin a bezpečnosti. To je v mnoha ohledech realistická analýza. Pak je tam několik ideologických věcí, které jsou, řekněme, sporné. 

Zbývá vám 12 minut čtení, ve kterých se dozvíte:

  • Přesvědčí Američané Polsko, aby vystoupilo z EU?
  • Které místo je dnes vůči možnému ruskému útoku nejzranitelnější? Ubránili bychom se Putinovi?
  • Vnímá Česko jako zemi, jež se brzy může stát dalším trojským koněm Ruska v Evropské unii? Bude Babiš stejný jako Orbán a Fico?

