Zahraničí20. 12. 202512 minut
Radosław Sikorski pro Respekt: Nevěřím, že se Spojené státy z Evropy stáhnou
S polským ministrem zahraničí a vicepremiérem o tom, proč Poláci zbrojí více než kdy dříve, co vyhrává válku a o jedné velké osobní misi
Pane vicepremiére, co dobrého se v tomto roce stalo?
Pro Polsko spousta věcí. Stala se z nás dvacátá největší ekonomika světa. Máme jednu z nejnižších inflací v Evropě a jeden z nejvyšších ekonomických růstů. Ve vesmíru byl náš astronaut a taky jsme na oběžnou dráhu vyslali náš první satelit dvojího užití. Na složité časy to není špatné.
Složité časy to skutečně jsou, a to nejen kvůli ruské válce na Ukrajině a pokračujícím ruským sabotážím vůči Evropě. Spojené státy teď zveřejnily svou novou bezpečnostní strategii, kterou mnozí analytici čtou jako otevřeně nepřátelskou k Evropské unii počítající s jejím možným rozbitím, otáčející se zády k Ukrajině a sbližující Ameriku s Ruskem. Je to strategie Donalda Trumpa a jeho lidí, nebo vystihuje obecný, hlubší americký pohled na Evropu?
↓ INZERCE
Chtěl bych říct, že v tom dokumentu je řada věcí, se kterými souhlasím. S těmi, které se týkají geografie, surovin a bezpečnosti. To je v mnoha ohledech realistická analýza. Pak je tam několik ideologických věcí, které jsou, řekněme, sporné.
Zbývá vám 12 minut čtení, ve kterých se dozvíte:
- Přesvědčí Američané Polsko, aby vystoupilo z EU?
- Které místo je dnes vůči možnému ruskému útoku nejzranitelnější? Ubránili bychom se Putinovi?
- Vnímá Česko jako zemi, jež se brzy může stát dalším trojským koněm Ruska v Evropské unii? Bude Babiš stejný jako Orbán a Fico?
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Mohlo by vás zajímat
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Psychologická poradna4 minuty
S partnerkou máme společný účet. Ona ráda nakupuje, já jsem spíše šetrný
Beáta Obradovičová, Denník N19. 12. 2025
3 minuty
Hurá, nejsme jako Fico, dovolili jsme jiným pomoct Ukrajině
Marek Švehla19. 12. 2025