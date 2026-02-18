0:00
Astrounat Brázda
Česko stojí na ukrajinských svalech a slovenských mozcích

Bez přílivu zahraničních pracovníků by ekonomická situace Česka byla složitější

Filip Zelenka

Bez přílivu zahraničních pracovníků by ekonomická situace Česka byla složitější

Filip Zelenka

Dlouho to nebylo poznat v českých ulicích, ale za poslední dekádu a půl došlo k výrazné změně – Česko se stalo domovem mnoha lidí, kteří se původně narodili v zahraničí a kteří tu nyní pracují. Ještě v roce 2010 v tuzemských výrobních halách, na stavbách, v kancelářích a ve službách pracovalo zhruba 200 tisíc lidí. O 16 let později už je to téměř milion. 

Ze svého rodiště do Česka přesídlili zejména Slováci (229 tisíc zaměstnanců), kteří často jdou do Česka už v době vysokoškolského studia, a Ukrajinci (357 tisíc), jejichž počet se výrazně zvýšil po ruské agresi. Mezi oběma skupinami je přitom jeden velký rozdíl. 

Zatímco hrubá mediánová mzda Ukrajinců v Česku je 33 tisíc, v případě Slováků je to 49 tisíc korun. Češi berou podle tohoto měřítka 42 tisíc hrubého. Z toho plyne, že díky Ukrajincům zaměstnavatelé nalézají pracovníky na méně kvalifikovaná místa, jako jsou stavby či služby. Díky Slovákům zase nemají nouzi o lidskou sílu ty firmy, jež potřebují vzdělané a kvalifikované zaměstnance. 

Ze Slovenska odcházejí lidé hlavně kvůli špatné politické situaci, nízké kvalitě školství a především malé naději, že by se to mohlo v brzké době změnit. Slovenská tragédie je pro Česko požehnáním – státní rozpočet nenese náklady na jejich výchovu kromě vysoké školy, ale poté celý systém už jen získává z vysokých výdělků, ze kterých Slováci odvádějí daně. 

