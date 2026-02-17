Motoristická jízda proti větrníkům narazila do Karla Havlíčka
Nově schválená hospodářská strategie vlády nepočítá s kroky, které sliboval Filip Turek
Na sociálních sítích obíhá úsměvné video ze začátku pondělní tiskové konference vlády. Zmocněnec pro klima Filip Turek se tam napřed postaví k pultíku hned vedle premiéra Babiše, ten mu ale typickým kmitáním ruky ukazuje, ať si stoupne jinam. Turek pak chvíli tápe, až ho někdo pošle na konec řady.
Tahle epizoda trochu ilustruje zmatek, který ve vládě kolem fanouška hajlování a čestného prezidenta Motoristů sobě Turka stále trvá – a nejen u pultíků na Úřadu vlády. Čerstvým důkazem je i včera schválená hospodářská strategie Babišova kabinetu.
Ještě před jejím ohlášením Motoristi oznámili, že na Turkovi coby svém kandidátovi pro vedení ministerstva životního prostředí (MŽP) už netrvají, a domluvili se na novém jménu s tím, že vybraný poslanec Igor Červený bude hlavně pokračovat v práci, kterou Turek jako zmocněnec pro klima rozdělal. Konkrétně jde o změnu, možná i zastavení (vyjádření Motoristů byla v té době příliš nekonkrétní) již téměř hotového plánu na vyhlášení akceleračních zón – čili lokalit určených pro rychlejší výstavbu větrných elektráren.
Ovšem tentýž den na stejné tiskové konferenci vlády (tedy v pondělí) představil vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček novou verzi hospodářské politiky, která s vyhlášením akceleračních zón naopak počítá – a to v letošním roce.
