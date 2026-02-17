Babiš odložil Klempířovu prezentaci o rušení poplatků. Není jasné, kdy se koalice k tématu vrátí
Plamínková: Proměna veřejnoprávních médií se (asi) odkládá - Češi chtějí pokračování muniční iniciativy - Okamuru s Babišem nevydat, doporučil výbor
Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.
Ještě minulý pátek platilo, že Oto Klempíř v pondělí na koaliční radě - formátu vrcholných politiků vládní koalice, který zasedá před oficiálním jednání vlády - představí změny ve financování České televize a Českého rozhlasu. Připomeňme, že vláda si do programového prohlášení dala zrušení koncesionářských poplatků. Bez větších detailů současně dodala, že peníze bude veřejnoprávním médiím posílat ze státního rozpočtu.
Způsob provedení však nebyl jasný. Modelů financování médií ze státního rozpočtu existuje spousta: lepších, horších i katastrofálních. Možné návrhy připravil Patrik Nacher v minulém volebním období. Co měl, to dal Klempířovi, ať s nimi dále pracuje on coby gesční ministr, a chce už řešit jiná témata.
Klempíř nakonec navzdory dřívějším prohlášením vzal úkol za svůj. Dalším stupněm v rušení poplatků měla být právě návštěva koaliční rady. Na konci minulého týdne se už ve Sněmovně pouze spekulovalo, zda přinese více variant, nebo jednu konkrétní. A někteří koaliční poslanci se snažili ministra dopředu odchytit, aby jim své záměry před pondělní prezentací popsal.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu