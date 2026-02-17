0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Trumpova nečekaná válka
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
17. 2. 20262 minuty

Papaláši Babiš a Okamura si nechali stvrdit: Jsme víc než občané

Pro vládní politiky neplatí stejná pravidla jako pro ostatní

Erik Tabery

V demokratických zemích bývalo pravidlem, že systém musí být k politikům přísnější, protože mají v rukou moc. Česko jde opačným směrem, mandátový a imunitní výbor dnes navrhl sněmovně, aby hlasovala proti vydání Andreje Babiše a Tomia Okamury k trestnímu stíhání. Prvního za rozkrádání veřejných financí v kauze Čapí hnízdo a druhého za rasistickou kampaň.

Je úplně jedno, co si kdo o obou kauzách myslí, ve chvíli, kdy se případem začne zabývat nezávislá justice, politici mají zmlknout. V Česku ale mocní zřejmě mohou cokoli.

Koalice spolupachatelů

↓ INZERCE

Je to jednoduché, Babiš i Okamura vědí, že jsou vinní, a tak dali instrukce stranickým kolegům, aby je kryli. Jinak by chtěli, aby je soudy očistily. Rozhodnutí mandátového a imunitního výboru naznačuje, že úkol bude splněn. Není přitom jediný důvod, proč by měli být politici ochráněni před spravedlností.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články