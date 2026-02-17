Papaláši Babiš a Okamura si nechali stvrdit: Jsme víc než občané
Pro vládní politiky neplatí stejná pravidla jako pro ostatní
V demokratických zemích bývalo pravidlem, že systém musí být k politikům přísnější, protože mají v rukou moc. Česko jde opačným směrem, mandátový a imunitní výbor dnes navrhl sněmovně, aby hlasovala proti vydání Andreje Babiše a Tomia Okamury k trestnímu stíhání. Prvního za rozkrádání veřejných financí v kauze Čapí hnízdo a druhého za rasistickou kampaň.
Je úplně jedno, co si kdo o obou kauzách myslí, ve chvíli, kdy se případem začne zabývat nezávislá justice, politici mají zmlknout. V Česku ale mocní zřejmě mohou cokoli.
Koalice spolupachatelů
Je to jednoduché, Babiš i Okamura vědí, že jsou vinní, a tak dali instrukce stranickým kolegům, aby je kryli. Jinak by chtěli, aby je soudy očistily. Rozhodnutí mandátového a imunitního výboru naznačuje, že úkol bude splněn. Není přitom jediný důvod, proč by měli být politici ochráněni před spravedlností.
