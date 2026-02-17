0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Trumpova nečekaná válka
17. 2. 20264 minuty

Intimní život teenagerů: víc než polovina školaček už někdy dostala nahou fotku

Nový výzkum odhaluje rizikové digitální návyky českého dorostu

Markéta Plíhalová

Asi každý rodič pocítil někdy v životě silnou touhu udržet své rozjívené dítě doma a ochránit ho tak před nástrahami okolního světa. Každý příčetný rodič pak musel nápad hned zavrhnout, protože domácí vězení s nepřetržitým dohledem sice sníží riziko únosu či zlámaných končetin, ale zadělá potomkovi na mnohé jiné problémy. Přesto je pochopitelná rodičovská úleva, když se dítě vrátí v pořádku zvenku do bezpečí svého pokojíčku. Přesněji řečeno – bývala pochopitelná. Smartphony a sociální sítě překreslily dětství a dospívání natolik, že se z dětského pokoje (s přístupem k wi-fi) stalo místo možná vůbec nejnebezpečnější.

Projekt Safer Internet Centrum ve spolupráci s olomouckou Palackého univerzitou nyní zveřejnil druhou část zjištění ze svého loňského výzkumu mezi více než 50 tisíci žáků základních a středních škol. Ta první popsala nárůst on-line agrese mezi dětmi a roli umělé inteligence při vytváření intimních deepfake snímků. Druhá část šetření pak potvrdila, že se intimní život českých dětí a dospívajících přesouvá do on-line prostoru, kde jim chybí dospělí coby průvodci.

Na internetu děti sdílejí množství nejrůznějších osobních údajů. Naprostá většina školáků sdílí jméno a velká část také e-mailovou adresu (64 procent dívek a 49 procent chlapců). Svou tvář v on-line prostoru neskrývají zhruba dvě pětiny respondentů, pět procent dívek a šest procent chlapců zveřejňuje také fotky v plavkách. Výjimečné není uvádění telefonního čísla, bydliště nebo přístupových hesel. Koordinátor Safer Internet Centra Martin Kožíšek zdůrazňuje, že pokud školák zveřejňuje více osobních údajů, lze z nich dohromady poskládat podrobnou a snadno zneužitelnou digitální stopu. „Je proto klíčové učit děti, co o sobě na internet mohou dávat a kam se mají v případě problému obrátit,“ dodává Kožíšek.

Za jedno z klíčových zjištění autoři výzkumu považují, že je pro školáky běžné komunikovat na internetu i s lidmi, s nimiž se v reálném světě nikdy nesetkali. To otevírá prostor sexuálním predátorům a dalším lidem, kteří se snaží zneužít důvěřivosti dětí a dospívajících.

