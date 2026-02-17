Pomáháme škodovkám i jägermeistru. A tím tvoříme předvídatelný svět
Mnichovská konference: S šéfem evropského výboru pro obchod o tom, jaký mají smysl dohody s rozvíjejícími se zeměmi a proč Evropa, narozdíl od Trumpovy Ameriky, nechce partnery jen využívat
Jednou z hlavních složek evropského plánu pro nový svět velmocenské politiky je snižování ekonomické závislosti na Číně a Trumpových Spojených státech – tedy prohloubení obchodních partnerství se všemi kontinenty. EU už tímto směrem napnula velké úsilí: v září podepsala dohodu s Indonésií, počátkem letošního roku dohody s Indií a jihoamerickým sdružením Mercosur. „Naše dohody jsou závazné a berou v potaz zájmy obou stran, nevycházejí ze síly jedné a slabosti druhé strany,“ říká jeden z důležitých aktérů této strategie, německý sociální demokrat Bernd Lange, který je dlouholetým předsedou Výboru pro mezinárodní obchod v Evropském parlamentu.
Čeho se dá touto strategií dosáhnout? Nejsou velká očekávání iluzorní?
Je, myslím, jasné, že svět založený na otevřených trzích a společných pravidlech je pryč, proto musí Evropská unie vyvinout novou strategii. Z pohledu obchodu musíme dělat tři rozhodující věci – a nová obchodní partnerství jsou jednou z nich.
Co jsou ty ostatní?
